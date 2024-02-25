محمد حسني: استثمارات مشروع رأس الحكمة ضخمة وتنعش الاقتصاد المصري

قال محمد عادل حسني، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن جذب الحكومة كيانات استثمارية أجنبية من خلال شراكات استثمارية كبرى، الطريق الأسرع والآمن لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

وأكد حسني، أن حجم الاستثمار الأجنبي في مشروع راس الحكمة ضخم ويسهم بشكل سريع في انتعاش الاقتصاد المصري وتدبير الدولار بقيمة 35 مليار دولار.

وأضاف أن هذه النوعية من المشروعات مع كيانات كبيرة تعطي انطباعا جيدا عن مناخ الأعمال وبالتالي تعزز ثقة المستثمرين الأجانب وتسهم في الاستقرار الاقتصادي، بخلاف توفير العديد من الفرص الاستثمارية للشركات المصرية والأجنبية في مختلف المجالات الأخرى، وبالتالي توفير الآلاف من فرص العمل.

وأكد أنه على الدولة المضي قدماً في الترويج لفرص الاستثمار في مصر، وتوفير حوافز ومزايا وتيسيرات لتعزيز تنافسيتها علي المستوى العربي في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وأن يكون أولوية لجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية في هذه المرحلة.

وكان رئيس مجلس الوزراء، أعلن تفاصيل الصفقة الاستثمارية الكبرى، حيث سيتم تأسيس شركة رأس الحكمة قابضة تتضمن فنادق ومشروعات ترفيهية، ومنطقة المال والأعمال، وإنشاء مطار دولى جنوب المدينة.

وأوضح أن المشروع استثمار أجنبي مباشر بقيمة 35 مليار دولار تدخل الدولة خلال شهرين، منها الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار، وسيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع.