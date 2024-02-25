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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مجلس الإمارات للمستثمرين: رأس الحكمة أم الصفقات في الشرق الأوسط وأفريقيا

رأس الحكمة
رأس الحكمة

هنأ المهندس جمال الجروان أمين عام مجلس الامارات للمستثمرين في الخارج الشعبين المصري والإماراتي بتوقيع اتفاقية تطوير مدينة رأس الحكمة.

 وقال جمال الجروان خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “التاسعة” المذاع عبر القناة “الأولى” تقديم الإعلامي يوسف الحسيني، إن الدولة المصرية دائما في قلب الأمة العربية ووجهة للاستثمار مهمة بالنسبة لدولة الامارات.

أم الصفقات

وتابع أمين عام مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج: العلاقة بين مصر والامارات علاقه وطيدة للغاية وما يحدث بينهما من مشاريع استثماريه يمكن أن نطلق عليه توأمة، لافتا إلى أن اكثر من 2000 شركة اماراتية تستثمر في السوق المصري.

وأوضح جمال الجروان أن توقيع الصفقة الاستثمارية الكبرى ارسى قواعد الاستثمار بين مصر والإمارات ويمنح العلاقة الاستثمارية بين البلدين مزيدا من الزخم .

وأضاف أمين عام مجلس الامارات للمستثمرين في الخارج: "نسمي الصفقة في الإمارات أم الصفقات فى الشرق الأوسط وافريقيا وتجلت فيها بصمتي القيادة المصرية والاماراتية".

الصفقة الاستثمارية الكبرى الصفقة الاستثمارية الشعبين المصري والإماراتي الشرق الأوسط وإفريقيا الدولة المصرية

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