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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

من لم يوفق لإحياء ليلة النصف من شعبان.. أمامك فرصة للمغرب

صدى البلد

ليلة النصف من شعبان.. بعد أن انتهت ليلة النصف من شعبان التي انتظرها الكثيرون لينالوا ثوابها وفضلها ومغفرة الذنوب ورفع الأعمال فيها، يتساءل الكثير ممن لم يوفق لإحياء ليلة النصف من شعبان ربما كانوا نائمين أو مشغولين: “ماذا نفعل؟ وهل بعد انقضاء ليلة النصف من شعبان أغلق باب المغفرة؟”.

والحقيقة هي أن البعض يعتقدون أن رفع الأعمال يقتصر فقط في شهر شعبان فحسب، فعمل الليل يرفع إلى الله قبل عمل النهار، وعمل النهار يُرفع قبل عمل الليل وعمل الأسبوع يُعرض على الله يومي الإثنين والخميس، وعمل السنة يُعرض على الله في شهر شعبان، ولكل عرض حكمة لا يعلمه إلا الله- سبحانه وتعالى-".

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ماذا يفعل من لم يوفق لإحياء ليلة النصف من شعبان؟

فى هذا الصدد، قالت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إنه إذا لم يوفَّق المسلم لإحياء ليلة النصف من شعبان فلا أقل من أن يجتنب الذنوب التي تمنع من المغفرة وقَبول الدعاء في تلك الليلة.

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دعاء النصف من شعبان 

((اللهم يا مقيل العثرات يا قاضي الحاجات إقضي حاجتي وفرج كربتي وارحمني واكرمني وعافني واغفر لي وارزقني من حيث لا أحتسب)). 

اللهم بحق ليلة النصف من شعبان آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها.

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أيام رفع الأعمال 

وقال الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف، إن أعمالنا ترفع لله في كل عام مرة، وترفع في كل أسبوع مرتين، وفى كل يوم مرتين.

أيام رفع الأعمال في شعبان 

وأضاف “أبو عمر”، في فيديو منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن أعمالنا ترفع مرتين في اليوم قبل النهار وقبل الليل، قال النبي- صلى الله عليه وسلم-: "يُرفَعُ إليه عَملُ اللَّيلِ قبلَ عَملِ النَّهارِ، وعَملُ النَّهارِ قبلَ عَملِ اللَّيلِ"؛ فيَحتمِلُ أنَّه يُعرَضُ عليه- تَعالى- أعمالُ العِبادِ كلَّ يومٍ، ثمَّ تُعرَضُ أعمالُ الجُمُعةِ في يومِي الإثنينِ والخَميسِ، ثُمَّ أعمالُ السَّنةِ في شَعبانَ؛ كما في رِوايةِ النَّسائيِّ، ولكُلِّ عَرضٍ حِكمَةٌ.

هل ترفع الاعمال في شعبان فقط؟

وأشار إلى أن يومي الاثنين والخميس تفتح فيهما أبواب الجنة، قال النبي (تُفتَحُ أبوابُ الجنَّةِ يومَ الاثنينِ و الخميسِ، فيغفرُ اللهُ- عزَّ وجلَّ- لِكلِّ عبدٍ لا يُشرِكُ باللهِ شيئًا، إلَّا رجلًا كانَ بينَه وبينَ أخيهِ شحناء، فيقول: أنظروا هذينِ حتَّى يصطلحا))، فتغفر لكل الناس الذنوب يومي الاثنين والخميس إلا لأثنين بينهم مشاكل او خلاف يؤجل لهم هذه المغفرة والفضل العظيم إلى أن يصطلحوا، مُشيراً الى أن من أفضل الاعمال ان تصالح بين الناس، يقول المولى عز وجل { لَّا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا}، فالإصلاح بين المتخاصمين أمر عظيم، يفعله المولى- عز وجل- بنفسه، فيأتي الله بالمتخاصمين يوم القيامة ويصلح بينهم، قال النبي- صلى الله عليه وسلم- في الحديث (اتقوا الله واصلحوا بين المتخاصمين فإن الله عز وجل يصلح بين عباده).

وتابع قائلاً: "يوما الاثنين والخميس لدينا فرصة عظيمة لمغفرة الذنوب، وأن يتجاوز الله عن سيئاتنا بس ميكونش في هجر وخصام".

وأشار إلى أن هناك وقتا آخر ترفع فيه أعمال العباد لله وهو شهر شعبان، وكان النبي- صلى الله عليه وسلم- يختار أعظم طاعة، وهى عبادة الصوم، فكان يصوم يومي الإثنين والخميس رجاء أن يرفع عمله وهو صائم، فعندما سأله الصحابة بتكثر من صيام يومي الاثنين والخميس قال لهم النبي: (إن هذه الأيام التي ترفع فيها الاعمال لله- تعالى-ـ وأحب أن يرفع عملي لله وأنا صائم).

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