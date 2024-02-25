رمضان صبحي ينشر صورة جديدة من داخل الجيم.. شاهد

شارك اللاعب رمضان صبحي نجم نادي بيراميدز صورة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وظهر رمضان صبحي في الصورة من داخل الجيم أثناء مرانه اليومي.

وكشف محمود فتح الله، المدرب العام الأسبق لنادي بيراميدز عن أن رمضان صبحي لم يتحدث عن رغبته في العودة للنادي الأهلي.

وعلق محمود فتح الله ، على انتقال عبد الله السعيد لاعب فريق بيراميدز إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.



وقال محمود فتح الله، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد »، إن نادي الزمالك سيستفيد من انضمام عبد الله السعيد لصفوفه ، مؤكداً أنه يملك خبرات كبيرة تؤهلة أن يكون رقم واحد داخل فريق الزمالك في الفترة المقبلة، مضيفا: «عبد الله السعيد صفقة مفيدة للزمالك».