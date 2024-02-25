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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

9 لاعبين.. هل تشكل غيابات الزمالك أزمة أمام أبو سليم الليبي؟

صدى البلد

يواجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك نظيره أبوسليم الليبي في ملعب «19 مايو 1956» بمدينة عنابة الجزائرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن الملاحظ غياب عدد من اللاعبين الرئيسيين في تشكيلة الزمالك أمام أبوسليم الليبي في المباراة اليوم، وهم:

1- محمود حمدي الونش (إصابة بقطع في الرباط الصليبي). 

2- محمد عبد الشافي (إصابة بقطع في الرباط الصليبي).

 3- السنغالي إبراهيما نداي (مزق في العضلة الضامة). 

4- زياد كمال (إصابة في العضلة الخلفية). 

5- عبد الله السعيد (عدم القيد الإفريقي).

 6- ناصر ماهر (عدم القيد الإفريقي). 

7- سيف جعفر (عدم القيد الإفريقي).

 8- محمود علاء (لأسباب فنية). 

9- مصطفى الزناري (شد خفيف في العضلة الخلفية).

فهل تشكل هذه الغيابات أزمة للزمالك أمام أبو سليم الليبي أم يستطيع الزمالك حسم صدارة المجموعة قبل الجولة الأخيرة.

ويتواجد مع المدرب البرتغالي جوزيه جوميز بالجزائر، قائمة مكونة من 23 لاعبا وهم:

يستعد فريق الزمالك بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز لمواجهة أبوسليم الليبي في الجزائر، وقد تم اختيار قائمة تضم 23 لاعبًا للمشاركة في هذه المباراة، وهم:

حراسة المرمى:

  1. محمد عواد
  2. محمد صبحي
  3. عبد الرحمن نفاد

خط الدفاع:

  1. عمر جابر
  2. حمزة المثلوثي
  3. حسام عبد المجيد
  4. ياسر حمد
  5. أحمد فتوح

خط الوسط:

  1. نبيل عماد دونجا
  2. محمد أشرف روقا
  3. محمد شحاتة
  4. ترافيس موتيابا
  5. سيد عبد الله نيمار
  6. أحمد حمدي
  7. محمد عاطف
  8. مهاب ياسر
  9. مصطفى شلبي
  10. أحمد مصطفى زيزو
  11. محمود عبد الرازق شيكابالا

خط الهجوم:

  1. سيف الدين الجزيري
  2. يوسف إبراهيم أوباما
  3. سامسون أكينيولا
  4. ناصر منسي
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