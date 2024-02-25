21.5 مليون جنيه من كاف لـ بيراميدز رغم الخروج الأفريقي

يحصل نادي بيراميدز على مكافأة مالية قدرها 21.5 مليون جنيه من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، نظير مشاركته في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتنص لوائح "كاف" على منح الفرق المشاركة في هذا الدور مكافأة مالية قدرها 700 ألف دولار، وهو ما يعادل تقريباً 21.5 مليون جنيه.

وودع فريق بيراميدز بطولة دوري أبطال إفريقيا من دور المجموعات، بعد الهزيمة التي تلقاها أمام فريق مازيمبي الكونغولي بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جرت أمس السبت ضمن الجولة الخامسة.

واحتل بيراميدز المركز الرابع في المجموعة برصيد 4 نقاط، في حين يحتل فريق نواذيبو المركز الثالث بنفس الرصيد. في المقابل، يتصدر فريق مازيمبي المجموعة برصيد 10 نقاط، يليه فريق صن داونز في المركز الثاني بـ 7 نقاط، وكلا الفريقين قد ضمنا التأهل للدور التالي.