الخطيب يحضر مران الأهلي لدعم لاعبي الفريق قبل مواجهة بلدية المحلة

كشف اللاعب أحمد حسن عن حضور الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي مران لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي اليوم لتحغيزهم ودعمهم قبل لقاءات الفريق المقبل.

وكتب أحمد حسن، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : "الخطيب يحضر مران الأهلي لتدعيم الفريق قبل مواجهة بلدية المحلة".

ويستعد الأهلى لمواجهة بلدية المحلة ببطولة الدوري الممتاز المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل الموافق 27 فبراير الجاري، في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة، 8 مساء بتوقيت السعودية.

ويحتل الأهلى المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة بعدما لعب 6 مباريات حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في 2 ولم يخسر وسجل لاعبيه 12 هدفا وتلقت شباكه 4 أهداف.