عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار عاجل بشأن بطلان عمومية النادى الاهلى

صدى البلد

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل دعوى بطلان قرار اعتماد صحة انعقاد الجمعية العمومية للنادي الأهلي التي انعقدت يوم18 نوفمبر 2023، لجلسة 17 مارس.

 

واختصم  خالد سليمان المحامي فى دعواه  كلا من رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بصفته، ووزير الدولة لشئون الرياضة بصفته ووكيل مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة بصفته، ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية بصفته.

 

وقال المحامي في دعواه، إن الجمعية العمومية العادية للنادي لم تنعقد في الاجتماع الأول لعدم اكتمال النصاب القانوني، وكذلك لم تنعقد في الاجتماع الثاني حسب ما أعلنه وكيل مديرية الشباب والرياضة وليس رئيس النادي لذات السبب بحضور عدد 3034 عضوًا فقط إعمالًا لنص المادتين 41، 44 من لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي.

 

 وحيث توافرت عدة أسباب تؤكد بطلان إجراءات انعقاد هذه الجمعية العمومية للنادي بسبب مخالفتها الصحيح الإجراءات القانونية لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية ومخالفتها كذلك للائحة النادي الأهلي الأساسية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 يتراجع 1000 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب بعد إعلان الصفقة الكبرى

بعد الارتفاع غير المبرر.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

«تحت الـ50».. انهيار سعر الدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

8 جنيهات إضافية| تراجع جديد في أسعار الدواجن بالأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض الان

مفاجأة مدوية حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي.. تفاصيل

عبد المنصف: حسام حسن رفض يحضر فرحي.. وبيخاف ينام لوحده

لولا براعته ما فاز الفريق على ميدياما.. مجدي عبد الغني يتغنى بنجم الأهلي

45 جنيها| انهيار غير مسبوق في أسعار الدولار الآن بالأسواق

ترشيحاتنا

ضربة جديدة.. البرلمان يتحذ خطوات لتغليظ عقوبة حبس محتكري السلع الاستراتيجية

كواليس المحكمة.. الخطيب يقدم 21 حافظة تؤيد عمومية النادى الاهلي .. تفاصيل

أقل من 3000 جنيه.. هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم في مصر

اجتماع هام لرئيس الوزراء لتوفير التمويل المطلوب من النقد الأجنبي للسلع الاستراتيجية والأدوية

النشرة الدينية .. دعاء لنصرة غزة والمسجد الأقصى .. وأهم عمل في النصف من شعبان

هينشروا عرضي.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بسبب فتاة تقتحم مسرح حفلها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال علام يرد على ادعاءات «ميدو».. وهذه حقيقة اعتراض حسام حسن لمباراة الأهلي وإنبي

بملابس التنس.. نسرين طافش تثير الجدل بإطلالة رياضية عبر إنستجرام |شاهد

وشها دُبل.. طبيبة تكشف عن طرق غش القهوة بالأسواق

فى حفلها بلبنان.. أحدث ظهور لابنتى شيرين عبد الوهاب

فيديو

أمريكي يستلم أوردر بيتزا في قاربه بعرض البحر.. كيف حدث؟

بعد انقطاع سنتين.. نسرين طافش تعود إلى رياضتها المفضلة |فيديو

فى حفلها بلبنان.. أحدث ظهور لابنتى شيرين عبد الوهاب

خسر 1000 جنيه حرفيا| سعر الذهب يستمر في التراجع.. وهذا وقت الشراء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الأيادي المرتعشة

مي حمدي

مي حمدي تكتب: بائع البرتقال

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

اﻟﻤﺰﻳﺪ