عك | فتحى سند يفجر مفاجأة بشأن خلاف كولر مع كهربا

تحدث الناقد الرياضي فتحي سند عن حقيقة الخلاف الذي حدث بين محمود كهربا ومارسيل كولر المدير الفني للأهلي عقب غياب اللاعب عن بعثة الفريق لمواجهة ميدياما الغاني بسبب حضور حفل زفاف شقيقته.

وكتب فتحي سند عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "عك كتير وكلام بدون معنى على كهربا .. والحقيقة عند كولر"

واستأنف الفريق تدريباته اليوم بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة بعد العودة من غانا.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بلدية المحلة في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة والمحدد لها السابعة مساء الثلاثاء المقبل.

