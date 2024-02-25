مد ساعة واحدة | تعرف على مواعيد تشغيل المترو خلال رمضان.. تفاصيل

مواعيد تشغيل المترو خلال رمضان.. مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يتساءل المواطنون عن حقيقة وجود تغيير في مواعيد مترو الأنفاق والسكك الحديد والمواصلات العامة وغيرها.

وقامت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، بتحديد مواعيد تشغيل المترو في شهر رمضان 2024، وقررت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق مدّ مواعيد مترو الأنفاق لمدة ساعة واحدة في شهر رمضان.

مواعيد تشغيل المترو خلال رمضان

وقررت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، مد مواعيد تشغيل المترو في شهر رمضان 2024، لمدة ساعة واحدة، فمن المقرر قيام أول قطار من جميع المحطات الانتهائية في الساعة 5:15 صباحًا.

ويجرى مقابلة آخر قطار الساعة 12 ونصف صباحًا، من محطة جمال عبدالناصر، وهي المحطة التبادلية للخط الأول مع الخط الثالث، ومحطة العتبة هي المحطة التبادلية للخط الثاني مع الثالث، ويجرى مقابلة آخر قطار 12 ونصف صباحًا.