خبير: شراكة مع الاتحاد الأوروبي لدخول 10 مليارات دولار استثمارات

قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن صندوق النقد الدولي يمكن أن يقدم لمصر قروض ميسرة الأجل وهو ما يخفف عن كاهل الموازنة العامة للدولة في سداد الديون .

وقال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "الأزمات في الدول المحيطة لها تأثير على مصر.. ووجود 10 ملايين ضيف في مصر عبء على موازنة الدولة".

أشار: "هناك شراكة مع الاتحاد الاوروبي لدخول 10 مليارات دولار استثمارات وليس قروض"، موضحا: "إدارة الأموال التي تدخل البنك المركزي من صفقة رأس الحكمة ستعمل على تشغيل المصانع لأنها ستؤدي للإفراج عن مستلزمات الإنتاج".

شدد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أنه لا بد من استمرار انخفاض الأسعار الخاصة بالسلع حتى لا يصل التضخم إلى معدلاته المرتفعة.

