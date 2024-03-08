والد الشهيد عبدالله أحمد لصدى البلد: كان محبوبا من الجميع ودافع عن تراب سيناء

تحيي مصر والقوات المسلحة في التاسع من مارس من كل عام ذكرى يوم الشهيد، والتي توافق ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق الذي استشهد عام 1969 على الجبهة وسط جنوده، حينما ضرب أروع الأمثال في الفداء والتضحية من أجل حماية الوطن.

وعلى مدار التاريخ، قدم الجيش المصري بعطاء أبنائه وتضحياتهم جيلًا بعد جيل، نماذج فريدة للعمل والعطاء بكل الصدق والشرف، حافظوا فيها على أمن الوطن وحماية ثوابته واستقراره، في إيمان كامل بأنه لا تفريط في أمن مصر القومي مهما كانت التضحيات.



وبمناسبة ذكرى يوم الشهيد، كان لـ "صدى البلد" حوار مع أحمد عبدالله والد الشهيد النقيب عبدالله أحمد عبدالله الذي استشهد في 13 يونيو عام 2022 في شمال سيناء أثناء تنفيذ واجبه في حماية تراب مصر المقدس.

والد الشهيد والشهيد

النشأة

تحدث والد الشهيد النقيب عبدالله أحمد عن نشأة البطل الشهيد، الذي أوضح أن الشهيد من مواليد قرية كوم المنصورة التابعة لمركز أبنوب بمحافظة أسيوط، وولد الشهيد في 16 يونيو عام 1996، وهو أخ ضمن خمسة أشقاء كان الأصغر في الذكور.

وأكد والد الشهيد لـ "صدى البلد" أن النقيب عبدالله كان محب منذ الصغر للعسكرية وكان حلمه الإنضمام للكليات العسكرية، وهو الحلم الذي سعى إليه حتى تخرج من الكلية الحربية وأنضم إلى سلاح المدرعات، وفي عام 2021 نقل إلى شمال سيناء حيث كان قائد سرية دبابات.

الشهيد النقيب عبدالله أحمد عبدالله

إشادة بالشهيد

وأضاف والد الشهيد النقيب عبدالله أحمد عبدالله أن الشهيد حصل على العديد من الدورات التدريبة والعسكرية، كما أن جميع قادته أشادوا بالمستوى المتميز الذي كان يظهر فيه الشهيد أثناء تنفيذ عمليات المداهمات لملاحقة العناصر الإرهابية والتكفيرية في شمال سيناء.

استشهاد البطل

كشف الد الشهيد النقيب عبدالله أحمد عبدالله أن الشهيد قام بالاتصال به قبل وفاته بنصف ساعة يتحدث معه في الأمور العادية اليومية واتصل بخطيبته في نفس اليوم بصورة طبيعية.

وأوضح الد الشهيد أنه علم بخبر استشهاد نجله من وسائل الإعلام، موضحا أن الشهيد توفي في 13 يونيو عام 2022 وتم دفنه يوم 16 يونيو وهو يوم مولده، وكانت الجنازة الخاصة به حاشدة وكبيرة حضر فيها جميع أهالي القرية والقرى المجاورة والقيادات التنفيذية والشعبية نظرا لأن الشهيد كان محبوبا من الجميع.

الشهيد النقيب عبدالله أحمد عبدالله

تكريم للشهيد

أطلق أسم الشهيد البطل النقيب عبدالله أحمد عبدالله على مدرسة كوم المنصورة الابتدائية المشتركة بمحافظة أسيوط؛ تخليداً لذكراه وعرفاناً بالجميل لما بذله من تضحية في سبيل الوطن، كما تم تكريم الأسرة من قبل القيادة السياسية والعسكرية.

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