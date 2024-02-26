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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لو معاك ذهب تعمل في إيه بعد تراجع الأسعار.. خبير اقتصادي يوضح

أسعار الذهب في مصر
أسعار الذهب في مصر

قال الدكتور بلال شعيب الخبير الاقتصادي، أن صفقة رأس الحكمة سيكون لها تأثير كبير سواء على الدولار أو الذهب.

وتابع شعيب في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن صفقة رأس الحكمة، رأينا تأثيرها الإيجابي فور الاعلان عنها ، لافتا إلى انها ادت لانخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى السوق الموازية، وقللت  المضاربات على العملة، وهو ما يتبعه القضاء على السوق السوداء تدريجيا.

 

وأوضح شعيب خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن الهبوط الكبير في سعر صرف الدولار في السوق السوداء والذي هوى بمقدار 10 جنيهات أو أكثر فور الإعلان عن إتمام صفقة رأس الحكمة، سيؤثر على سعر الذهب الفترة القادمة، ومن المتوقع أن يشهد انخفاضا اكثر الفترة القادمة.

 

ووجه نصائح للمواطنين المكتنزين للذهب مطالبا منهم الحفاظ على ما في حيازتهم من الذهب، وعدم التوجه للبيع مع تراجع الأسعار.

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