الزمالك يحسم صدارة مجموعته بالكونفيدرالية بثنائية في مرمي أبو سليم

فاز الزمالك على أبو سليم الليبي 2-1 في مباراة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

سجل ناصر منسى هدفي لنادي الزمالك في الدقائق 7 و47، بينما سجل إيهاب المقلاش هدفًا لأبو سليم في الدقيقة 74.

بهذا الفوز، يحسم الزمالك التأهل كأول في مجموعته.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز قد أعلن عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة أبو سليم الليبي ، باستاد 19 مايو 1956 بمدينة عنابة الجزائرية ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويضم تشكيل نادي الزمالك كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : عمر جابر - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - سيد عبد الله "نيمار".

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - يوسف أوباما.

خط الهجوم : أحمد مصطفى "زيزو" - ناصر منسي - مصطفى شلبي.