معدتش الخط.. تعليق مثير من إبراهيم فايق على هدف أبوسليم بمرمي الزمالك

علق الإعلامي إبراهيم فايق علي هدف فريق ابو سليم الليبي الاول في مرمي نادي الزمالك خلال مباراتهما المقامة بالجزائر اليوم ضمن دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وكتب إبراهيم فايق من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك :" معدتش الخط.. هدف ابو سليم غير صحيح ".

وانتهي الشوط الأول بين الزمالك وأبو سليم بتقدم الزمالك بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

أحرز هدف الزمالك، ناصر منسي مهاجم الفريق في الدقيقة ٧ من عمر المباراة بعدما استقبل كرة عرضية من عمر جابر سددها داخل الشباك.