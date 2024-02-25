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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انخفاض أسعار الحديد والأسمنت.. اعرف الطن وصل كام

الحديد والأسمنت
الحديد والأسمنت

انخفضت أسعار الحديد و الأسمنت اليوم، في سوق مواد البناء بمصر من أعلي سعر وصلت إليه مسجلة انخفاضا كبيرا في ظل ما تشهده الأسواق من تراجع لأسعار بعض السلع منذ الإعلان عن مشروع رأس الحكمة الاستثماري.

سعر طن الحديد والاسمنت اليوم

ويحرص موقع “صدى البلد” على تقديم خدمة معرفة أسعار الحديد والأسمنت  ضمن مواد البناء اليوم، تزامنا مع إعلان عدد من شركات الحديد والاسمنت عن الأسعار في الأسواق.

سعر طن الحديد اليوم

أسعار الحديد اليوم في مصر
 يبحث آلاف المواطنين الراغبين في البناء أو تجديد بيوتهم وشققهم يوميا عن أسعار الحديد اليوم، للوصول إلي أفضل أسعار الحديد لتفادي جشع التجار.

وجاتدءت الأسعار كالتالي:

  1. سعر حديد العشري 49,500 جنيه
  2. سعر حديد الجيوشي 49,500 جنيه
  3. سعر حديد مصر ستيل 49,750 جنيه
  4. سعر حديد بيانكو 54,000 جنيه
  5. سعر حديد المصريين 52,000 جنيه
  6. سعر حديد سرحان 54,000 جنيه
  7. سعر حديد الجارحي 55,500 جنيه
  8. سعر حديد السويس للصلب 55,500 جنيه
  9. سعر حديد المدينة 49,500 جنيه
  10. سعر حديد عز 49,920 جنيه
  11. سعر حديد بشاي 42,900 جنيه
  12. سعر حديد العتال 55,500 جنيه
  13. سعر حديد المعادي 54,500 جنيه
  14. سعر حديد الكومي 49,500 جنيه
  15. سعر حديد المراكبي 49,920 جنيه
  16. سعر حديد عطيه 55,250 جنيه

 

سعر الأسمنت اليوم في مصر
 

سعر الأسمنت اليوم في مصر
 

وجاءت أسعار الأسمنت في سوق مواد البناء كالتالي:

  1. سعر أسمنت المصريين 2,200 جنيه
  2. اسمنت قنا (المسلة) 2,400 جنيه
  3. سعر اسمنت الفهد 1,920 جنيه
  4. اسمنت المصري 2,060 جنيه
  5. سعر أسمنت النهضة 2,400 جنيه
  6. سعر أسمنت المهندس 2,250 جنيه
  7. اسمنت السد العالي 2,200 جنيه
  8. اسمنت العسكري بني سويف 1,910 جنيه
  9. سعر اسمنت المسلح 1,980 جنيه
  10. أسمنت النصر 1,930 جنيه
  11. سعر اسمنت المنيا 2,060 جنيه
  12. اسمنت سيناء 42.5 1,920 جنيه
  13. سعر اسمنت اسيوط 2,250 جنيه
  14. اسمنت وادي النيل 1,930 جنيه
  15. سعر اسمنت المعلم 1,980 جنيه
  16. أسمنت جنوب الوادي 1,920 جنيه
  17. سعر اسمنت السهم 1,900 جنيه
  18. سعر أسمنت السويس 2,010 جنيه
  19. سعر اسمنت السويدي 2,100 جنيه
  20. سعر أسمنت حلوان 2,000 جنيه
  21. سعر أسمنت العسكري 1,960 جنيه
  22. سعر اسمنت المخصوص 1,950 جنيه
  23. أسمنت الإسكندرية (الماكس) 2,260 جنيه
  24. سعر اسمنت العامرية عادة 2,360 جنيه
  25. اسمنت البرج 2,350 جنيه
  26. اسمنت تايتان 2,060 جنيه
  27. سعر أسمنت الممتاز 2,160 جنيه
  28. أسمنت التعمير 2,150 جنيه
  29. اسمنت أسوان 2,250 جنيه
  30. اسمنت الصعيد 2,250 جنيه
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