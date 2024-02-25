انخفاض أسعار الحديد والأسمنت.. اعرف الطن وصل كام

انخفضت أسعار الحديد و الأسمنت اليوم، في سوق مواد البناء بمصر من أعلي سعر وصلت إليه مسجلة انخفاضا كبيرا في ظل ما تشهده الأسواق من تراجع لأسعار بعض السلع منذ الإعلان عن مشروع رأس الحكمة الاستثماري.

سعر طن الحديد والاسمنت اليوم

ويحرص موقع “صدى البلد” على تقديم خدمة معرفة أسعار الحديد والأسمنت ضمن مواد البناء اليوم، تزامنا مع إعلان عدد من شركات الحديد والاسمنت عن الأسعار في الأسواق.

سعر طن الحديد اليوم

أسعار الحديد اليوم في مصر

يبحث آلاف المواطنين الراغبين في البناء أو تجديد بيوتهم وشققهم يوميا عن أسعار الحديد اليوم، للوصول إلي أفضل أسعار الحديد لتفادي جشع التجار.

وجاتدءت الأسعار كالتالي:

سعر حديد العشري 49,500 جنيه سعر حديد الجيوشي 49,500 جنيه سعر حديد مصر ستيل 49,750 جنيه سعر حديد بيانكو 54,000 جنيه سعر حديد المصريين 52,000 جنيه سعر حديد سرحان 54,000 جنيه سعر حديد الجارحي 55,500 جنيه سعر حديد السويس للصلب 55,500 جنيه سعر حديد المدينة 49,500 جنيه سعر حديد عز 49,920 جنيه سعر حديد بشاي 42,900 جنيه سعر حديد العتال 55,500 جنيه سعر حديد المعادي 54,500 جنيه سعر حديد الكومي 49,500 جنيه سعر حديد المراكبي 49,920 جنيه سعر حديد عطيه 55,250 جنيه

سعر الأسمنت اليوم في مصر



سعر الأسمنت اليوم في مصر



وجاءت أسعار الأسمنت في سوق مواد البناء كالتالي: