بعد تحذير "الغذاء والدواء" الأمريكية.. خطورة استخدام الساعات الذكية لقياس سكر الدم|فيديو

كشفت الدكتورة إيناس شلتوت أستاذ أمراض السكر بكلية الطب في قصر العيني، على تحذير هيئة الغذاء والدواء الأمريكية من استخدام الساعات والخواتم الذكية المستخدمة في قياس مستويات السكر في الدم دون الإبر.

وقالت "شلتوت"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الخلاصة"، على قناة "المحور": إن هناك بعض المعاناة عندما يطلب من المريض أن يحلل أكثر من مرة في اليوم، وهذا الأمر يصعب عليه، وبخاصة الأطفال والشباب المصابين بالسكر من النوع الأول، وإلى الآن لا يوجد تحليل عن طريق الجلد دون إبر.

وأضافت أستاذ أمراض السكر بكلية الطب في قصر العيني، أن هناك تحليل معتمد وهو عبارة عن إبرة يمكنها قياس مستوى السكر في الدم كل 15 يوم، وهذه الإبرة بها حسّاس يقيس لمدة 15 يوم، وهذا القياس يمكنه أن ينتقل إلى موبايل أو ساعة متطورة، ولكن الساعة في هذه الحالة لا تقيس.

ساعات ذكية يمكنها قياس السكر

وأشارت إلى أن ظهر إعلانات كثيرة مؤخرا عن ساعات ذكية يمكنها قياس السكر بمجرد التلامس مع الجسم، وكان شيئا رائعا من إدارة هيئة سلامة الأغذية والعقاقير الأمريكية أن تذكر هذا الأمر.