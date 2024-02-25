ارتجاج في المخ .. إصابة خطيرة تضرب نجم الأهلي

تعرض مصطفى أبو الخير، لاعب فريق الشباب بالنادي الأهلي، لإصابة خطيرة، خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري، التي جمعت الفريقين اليوم الأحد، في الجولة 3 من دوري الجمهورية للشباب مواليد 2003.

وسقط أبو الخير، في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، بسبب كرة مشتركة مع أحد لاعبي الخصم، ما تسبب في حالة كبيرة من القلق بين اللاعبين والجهاز الفني، وتم نقله على الفور للمستشفى لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة.

إصابة مصطفى أبو الخير في مباراة الاتحاد السكندري

تعرض مصطفى أبو الخير وخلال مباراة الأهلي والاتحاد بدوري الجمهورية، التي أقيمت بفرع النادي الأهلي في مدينة نصر، للإصابة بارتجاج في المخ، وكسر بالأنف.

تصعيد مصطفى أبو الخير للفريق الأول

يلعب مصطفى أبو الخير في فريق مواليد 2003، وجرى تصعيده مؤخرا للفريق الأول، باختيار من مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.