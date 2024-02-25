محافظ كفر الشيخ: أسعار السلع بمعرض "أهلا رمضان" تنافسية مقارنة بالأسواق

أكد محافظ كفر الشيخ، جمال نور الدين، أن أسعار المعروضات في معرض "أهلا رمضان" تنافسية مقارنة بمثيلاتها عن الأسواق، وذلك لتنفيذ برنامج المحافظة من خلال خطة متكاملة لضبط الأسواق وخفض أسعار السلع.

جاء ذلك خلال إعلان المحافظ اليوم /الأحد/، افتتاح المنفذ الثاني لمعرض "أهلا رمضان" بمدينة بيلا بحديقة السلام، وذلك لمحاربة الغلاء والحد من ارتفاع الأسعار بالأسواق بالتزامن مع قرب حلول الشهر الكريم، وتوفير احتياجات المواطنين من السلع الاستهلاكية، بحضور مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ اللواء إيهاب عطية، ورئيس مركز ومدينة بيلا أيمن غالي، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

ووجه محافظ كفرالشيخ بالتوسع في فتح المزيد من المنافذ الثابتة والمتحركة بكافة مراكز المحافظة، وفتح منافذ "أهلًا رمضان" بالمدن لتوفير مختلف السلع الغذائية الأساسية بجانب ياميش رمضان بأسعار مخفضة تصل إلى 20% مقارنة بسعر السوق، لافتا إلى أن هذا المعرض يقام في إطار تنفيذ مبادرة "أهلًا رمضان" تحت رعاية رئيس الجمهورية، التي تقام بالتنسيق بين المحافظة، والغرفة التجارية، والتموين، وأن المعرض يتضمن كافة أنواع السلع من أرز وسكر، وبقوليات وجبن وزيت طعام ومكرونة، ولحوم ودواجن، وأسماك، وتمور وقمر الدين ومشروبات وعصائر، لتلبية احتياجات الأسر والتخفيف عن محدودي الدخل ومحاربة الغلاء وضبط الأسعار بالأسواق.

وطالب المحافظ بالتوسع في إقامة المنافذ والمعارض؛ وذلك لإتاحة السلع والمنتجات الضرورية للمواطنين بأسعار مخفضة، وإحداث المزيد من التوازن والاستقرار في حركة الأسواق، مضيفًا أن معارض "أهلًا رمضان" تم تنظيمها بالتعاون والتنسيق بين كل من وزارتي التموين والتجارة الداخلية، والتجارة والصناعة، واتحاد الغرف التجارية.

وأوضح محافظ كفرالشيخ أن افتتاح معارض "أهلا رمضان" بمراكز ومدن المحافظة جاء لإتاحة وتلبية متطلبات المواطنين من جميع السلع ذات الجودة العالية وبالأسعار المناسبة مقارنة بأسعار السوق الحر للتخفيف من أعباء محدودي الدخل ورفع المعاناة عن كاهلهم، حيث يحتوي المعرض على العديد من السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة.

وأضاف المحافظ أنه يتم تسيير سيارات الثلاجة لتكون منافذ متحركة؛ للوصول إلى القرى والنجوع بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والاهتمام بالقرى الأكثر احتياجًا، لمساعدة الأسر محدودة الدخل ومحاربة الغلاء.

وشدد محافظ كفرالشيخ على تكثيف جهود المحافظة لضبط أسعار السلع الغذائية والحيوية في الأسواق، والتصدي لكافة وسائل الاحتكار، وذلك من خلال التوسع في إقامة معارض ومنافذ السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية، ومحال الجزارة ومحلات بيع الأسماك بالتعاون مع مباحث التموين ومديرية التموين، والطب البيطري، وإعلان قوائم أسعار البيع للمواطنين، موجهاً رؤساء المراكز والمدن بالتوسع في إقامة الشوادر ومعارض السلع الغذائية في المناطق والأحياء الشعبية ذات الكثافة العالية، لمحاربة الغلاء وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وبخاصة المناطق الأكثر احتياجاً.

وفي سياق آخر، أعلن المحافظ، اليوم /الأحد/، تسليم موقع الميدان الإبراهيمي للبدء الفعلي في المرحلة الأولى من تطوير ساحة مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي؛ طبقا للرسومات وخرائط الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، بحضور رئيس مركز ومدينة دسوق جمال ساطور.

وقال إنه تم وضع خطة شاملة لتطوير الميدان الإبراهيمي لتنشيط السياحة الدينية، بعيداً عن العشوائية، وإعادة الوجه الجمالي والحضاري لدسوق التي تعد من أهم المدن المصرية سياحيًا بما يتناسب معماريا وحضاريا واقتصاديا وتاريخياً مع مكانة المسجد الإبراهيمي.