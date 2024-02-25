مبلغ صادم.. سعر فستان عبير صبري يثير الجدل| تعرف عليه

نشرت الفنانة عبير صبري، صورًا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة ولافتة رفقة زوجها.

وتألقت عبير صبري، مرتدية فستاناً طويلاً ولافتاً باللون البينك الفاتح ذا تصميم مختلف ومميز ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

وكان الفستان من تصميم نور فتح الله وبلغ سعره 29 الف جنية .

من الناحية الجمالية اعتمدت عبير صبري، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت عبير صبري، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلاً بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت