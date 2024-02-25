أمين الفتوى: أسرار وحرمات البيوت أصبحت سلعة على السوشيال ميديا

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، إن مسالة احترام الخصوصية واحترام أسرار الناس، كادت تكون معدومة، لافتا إلى أن اوائل ما يرفع من الأرض الحياء، ونحن نعاني من قلة الحياء.

وأوضح أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "البيت"، المذاع على فضائية الناس، اليوم الأحد: "كنا زمان نوعى الناس، إنها لا تقول أسرارها لأصحابها، واليوم أسرار الييوت بقت علي الملأ، والمرأة والطفل أكثر الناس استغلالا على السوشيال ميديا".

وأضاف: "مش عارف ازاي في أم تصور ابنها، او زوج يكشف حرمة بيته عشان يكسب فلوس، من اليوتيوب والفيس".