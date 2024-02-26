بعد تهديدات جالانت.. قصف مدفعي إسرائيلي جنوب لبنان

أفادت وسائل الاعلام اللبنانية بأن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي تشن قصفا مدفعيا على أطراف بلدة حولا، جنوبي البلاد.

ووفقا لشبكة "إل بي سي" اللبنانية، يقوم العدو الإسرائيلي بعمليات تمشيط كثيفة بالأسلحة الرشاشة من موقع العباد باتجاه المنازل في بلدة حولا".

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يواف جالانت، اليوم الأحد، إن إسرائيل ستزيد من ضرباتها على حزب الله؛ ردا على هجماته اليومية على شمال إسرائيل حتى في حالة وقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال جالانت، خلال زيارة إلى مراكز القيادة الشمالية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في صفد: "نحن نخطط لزيادة كثافة النيران ضد حزب الله اللبناني، الذي لا يستطيع العثور على بدائل للقادة الذين نقتلهم".

وتابع: "في حالة هدنة مؤقتة في غزة، سنزيد من إطلاق النار في الشمال، وسنستمر حتى الانسحاب الكامل لحزب الله [من الحدود] وعودة السكان إلى منازلهم"، في إشارة إلى حوالي 80،000 إسرائيلي نزحوا بسبب هجمات حزب الله.

وأضاف"الهدف بسيط - دفع حزب الله إلى حيث ينبغي أن يكون- وذلك سيكون إما بالاتفاق، أو سنفعله بالقوة".