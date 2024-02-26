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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسام جديد في مدرسة الفن والهندسة.. عمرو الدردير يشيد بمحترف الزمالك

صدى البلد

أشاد الناقد الرياضي عمرو الدردير، بلاعب الزمالك المحترف موتيابا في أحدث ظهور.

وكتب عبر فيسبوك: “موتيابا رسام  جديد في مدرسة الفن والهندسة”. 

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مطار عنابة منذ قليل، في طريقها عائدة إلى القاهرة، عقب مواجهة أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الجهاز الإداري للفريق سبق بعثة الزمالك إلى مطار عنابة، لإنهاء إجراءات سفر الفريق، قبل نحو ساعتين من موعد إقلاع الطائرة.

وكان فريق الزمالك حقق فوزاً غاليا على نظيره أبو سليم الليبي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 13 نقطة يتصدر بهم المجموعة ويتأهل لدور الثمانية.

أبو سليم الليبي الزمالك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الكونفدرالية الإفريقية فريق الزمالك نادي الزمالك

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