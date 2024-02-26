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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كتائب شهداء الأقصى تعلن استهداف القوات الإسرائيلية في طولكرم بالقنابل والرصاص الحي

كتائب شهداء الأقصي
كتائب شهداء الأقصي

أعلنت كتائب شهداء الأقصى "مجموعة الرد السريع في طولكرم"، اليوم الإثنين، أنهم استهدفوا قوات الاحتلال الإسرائيلي المقتحمة للمدينة في عدة مناطق مختلفة بالرصاص الحي والعبوات الناسفة من بدأ الاقتحام حتى هذه اللحظات.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية، بوقوع اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال ومقاومين فلسطينيين داخل مخيم طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن قوات خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت مخيم طولكرم مدعومة بعدد كبير من الآليات وجرافة عسكرية التي اقتحمت بداية المدينة من محورها الغربي مرورا بدوار العليمي (المحاكم) وشوارع المدينة المؤدية للمخيم.

وأضافت الوكالة أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية إضافية، وفرضت طوقا مشددا على المخيم، وسط اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الأعيرة النارية بكثافة.

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