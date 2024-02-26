أبو غزالة: الدول تتعامل مع الولايات المتحدة من أجل تحقيق مصالحها

أكد الدكتور طلال أبو غزالة، رجل الأعمال، ‎أن أمريكا ليس لها حلفاء سوى بريطانيا، وجميع الدول التي تتعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية في جميع دول العالم من أجل تحقيق مصالحها وأهدافها السياسية والاستراتيجية والاقتصادية.



‎وقال "طلال أبو غزالة"، خلال لقائه ببرنامج “مع خيري” مع الإعلامي "خيري رمضان"، المذاع عبر فضائية “المحور”إن بريطانيا لها مصالح دائمة وليس أصدقاء دائمون على الإطلاق، وما تسلكه بريطانيا تتبعه باقي دول العالم، فالجميع يبحث عن المصالح الشخصية من وراء العلاقات الدولية، مضيفاً أن جيمي كارتر أبلغه أن أمريكا تعمل علي مصالحها فقط ولا تحب او تكره مصلحتها فوق كل الاعتبارات



‎واستطرد أن الغرب لا يرون في المنطقة العربية سوى ثلاث دول وهم مصر، العراق، وسوريا والسبب أن هذه الدول لها تاريخ، وإسرائيل ما هي إلا تفصيل ليس لها مستقبل.