عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين جراء قصف الاحتلال جنوب قطاع غزة

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين، في اليوم الـ143 من عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، والذي شهد فجر اليوم الاثنين، غارات مكثفة وقصف مدفعي عنيف استهدف مناطق جنوب القطاع.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر صحية بالقطاع، باستشهاد فلسطينيين واصابة آخرين جراء استهداف منزل في محيط مستشفى غزة الأوروبي شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ونسف جيش الاحتلال الإسرائيلي منازل غربي مدينة خان يونس التي شهدت اشتباكات ضارية في محيط مستشفى ناصر، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف حي الأمل غربا.

واستشهد 4 فلسطينيين بينهم سيدة وطفل، وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا شمال رفح.

وكان قد استشهد 15 فلسطينيا على الأقل، وأصيب العشرات بجروح مختلفة، بينهم أطفال ونساء، في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، الليلة الماضية.

وفي أخر إحصائية قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 86 شهيدا و131 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة الشهداء إلى 29692، ونحو 699879 إصابة، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

ستشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين اليوم الـ143 قطاع غزة الحرب على قطاع غزة جنوبي قطاع غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف اسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أقل من 2500 جنيه|الذهب يواصل الانهيار بعد الصفقة الكبرى وعيار 21 مفاجأة

انهيار مستمر لـ الدولار في السوق الموازية.. وهذا سعره رسميًا الآن

العربية على سرعة 100.. محامي سائق أوبر المتهم بخطف فتاة الشروق يفجر مفاجأة مدوية

تفاصيل اقتحام منزل عمرو أديب.. وغرامة كبرى لهؤلاء

88 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 26 فبراير

سائق أوبر.. قرار عاجل بشأن تحريات المباحث في واقعة خطف فتاة الشروق

انخفاض بنسبة 5%| التموين توضح موعد تراجع أسعار السلع.. وانتهاء أزمة السكر

الكليوباترا رخصت؟| أسعار السجائر في السوق الآن بعد هبوط الدولار.. القائمة الكاملة

ترشيحاتنا

انخفاض سعر زجاجة الزيت في معرض أهلا رمضان 2024.. تعرف على الأسعار الجديدة

المهندسين تعلن نتائج انتخابات التجديد النصفي 2024.. وهؤلاء حسموا مقاعد فرعية القاهرة

نتنياهو عن الاحتجاجات ضده: الإسرائيليون متحدون والجمهور يثق بي

هل العمرة في رجب وشعبان لها ميزة محددة .. دار الإفتاء تجيب

حقيقة تلقي الأهلي عروضا لرحيل كهربا .. تفاصيل

بسبب روسيا.. الصين تتوعد الولايات المتحدة بعد فرض عقوبات على شركاتها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حفارون يعثرون على كنز تحت الأرض| شاهد

نوع من السرطان.. فرح الزاهد تكشف إصابتها بمرض خطير.. تفاصيل

أبرزها الحشاشين وعتبات البهجة.. عرض 7 مسلسلات على DMC دراما في رمضان

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن وفاة شاب صحفي

فيديو

"أرى الغيب".. فنان شهير يدَّعي أنه يمتلك قدرات خارقة

حفارون يعثرون على خِزن مدفونة مليئة بالكنور| شاهد

حقيقة ظهور رجل مسن بملامح شبابية.. فيديو

مسلسلات رمضان 2024| أصالة تطرح أغنية "الجوكر" من مسلسل نعمة الأفوكاتو ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الأيادي المرتعشة

اﻟﻤﺰﻳﺪ