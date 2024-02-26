عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "نقص الأدوية.. مستشفيات قطاع غزة على شفا الانهيار" ، فقد أصبحت مستشفيات القطاع في وضع مأساوي بعدما عمل جيش الاحتلال بكل طاقته على إخراجها من الخدمة وتحويلها إلى هياكل خرسانية خاوية من الحياة.

وزارة الصحة الفلسطينية أكدت أن الوضع في مستشفيات القطاع كارثي بسبب نفاد الوقود، ما أدى لتوقف الخدمات الصحية بمستشفى المعمداني والحلو الدولي، وتسبب في اتلاف كميات من الأدوية الحساسية التي انقطعت الكهرباء عن ثلاجات حفظها.

أما سيارات الإسعاف والدفاع المدني، فقد خرجت عن الخدمة أيضا نتيجة لعدم توفر الوقود، كذلك حذرت الوزارة الفلسطينية من وفاة مرضى غسيل الكلى والعناية المكثفة نتيجة عدم توفر الأدوية ووقود المولدات وسيارات الإسعاف.

قتامة المشهد بمستشفيات القطاع رصده مسؤولون فلسطينيون من تحلل لجثث مرضى توفوا في مستشفى ناصر، ما دفع منظمة الصحة العالمية إلى إجلاء ما يقرب من 140 مريضا عالقين بها بعدما توقفت عن الخدمة وتمت مداهمتها بعد حصار مطبق منع عنها الغذاء والدواء والكهرباء.