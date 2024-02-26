مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين في حادث تصادم بالدقهلية

لقى شاب مصرعه وأصيب اثنان آخران بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث تصادم على طريق ميت مزاح ديمشلت بمحافظة الدقهلية بين موتوسيكل وسيارة ملاكى.



تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين موتوسيكل وسيارة ملاكى على طريق ميت مزاح ديمشلت مما أدى لمصرع شخص وإصابة آخرين.



انتقل ضباط مباحث المركز وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين مصرع أيمن حامد وجيه 16عاما مقيم كفر الباز، وإصابة كل من حسن محمود فتحى 17 عاما مصاب باشتباه مابعد الارتجاج وأحمد محمد المغاورى 17 عاما مصاب بكدمات بالجسم وجميعهم مقيمون بكفر الباز.



تم نقل المتوفى والمصابين إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.