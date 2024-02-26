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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين في حادث تصادم بالدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

لقى شاب مصرعه وأصيب اثنان آخران بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث تصادم على طريق ميت مزاح ديمشلت بمحافظة الدقهلية بين موتوسيكل وسيارة ملاكى.


تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين موتوسيكل وسيارة ملاكى على طريق ميت مزاح ديمشلت  مما أدى لمصرع شخص وإصابة آخرين.


انتقل ضباط مباحث المركز وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين مصرع أيمن حامد وجيه 16عاما مقيم كفر الباز، وإصابة كل من حسن محمود فتحى 17 عاما  مصاب باشتباه  مابعد الارتجاج وأحمد محمد المغاورى 17 عاما مصاب بكدمات بالجسم وجميعهم مقيمون بكفر الباز.


تم نقل المتوفى والمصابين إلى  مستشفى الطوارئ بالمنصورة.


وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.

لقى شاب مصرعه ضباط مباحث المركز سيارات الإسعاف ضباط مباحث وقوع حادث تصادم مستشفى الطوارئ بالمنصورة مديرية أمن الدقهلية مديرية أمن شرطة النجدة بمحافظة الدقهلية امن الدقهلية

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