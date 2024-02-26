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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عبد اللهيان: أمريكا ليست راغبة في إيقاف الحرب بقطاع غزة

أرشيفية
أرشيفية

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة لا تتوفر لديها الإرادة لإيقاف الحرب بغزة وهي تتحدث عن خفض حدة الحرب لا وقفها.

وقال عبد اللهيان في تصريحات نقلتها الخارجية الإيرانية بشأن لقائه ميريانا سبولياريك إيجر، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن "المقاربات الخاطئة جعلت الجهود السياسية لإنهاء الأزمة في غزة بلا جدوى".

وأضاف أن "الظروف الإنسانية في غزة مقلقة وتهديدات نتنياهو باجتياح رفح تزيد من عمق الكارثة"، مشددًا على أن الوضع في شمال غزة بأنه خطير للغاية، حيث إن أكثر من 600 ألف من سكان شمال غزة يعانون من الجوع.

وفي وقت سابق، رفضت الخارجية الإيرانية الربط بين وقف إطلاق النار وملف مستقبل قطاع غزة، وذلك بعد أن أعطت طهران مجموعة من الشروط والمواقف بشأن التطورات في غزة، لكنها شددت في عدة مناسبات على عدم رغبتها بمواجهة مباشرة ومفتوحة مع الولايات المتحدة.

 

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