بياخدوها بالعافية.. القبض على عصابة أراضى الشيخ زايد

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة بوجود إطلاق أعيرة نارية بقطعة أرض زراعية كائنة بدائرة القسم.

بالإنتقال والفحص وسؤال كل من (مالك مزرعة، محامية “وكيلة عن مالك مزرعة آخرى”، خفير) قرروا بدخول بعض الأشخاص المسلحين للأرض الزراعية المشار إليها وإطلاق أعيرة نارية ومحاولة الإستيلاء على الأرض عنوة.

ضبط بلضجية أراضي الشيخ زايد

بإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (4 أشخاص “لثلاثة منهم معلومات جنائية”).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبحوزتهم (2 بندقية آلية - 2 بندقية خرطوش وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) ،

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة ، وقرروا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى فرض السيطرة على الأراضى والمزارع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.