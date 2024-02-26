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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد إعلان روسيا انتصارها.. الجيش الأوكراني يعترف بهزيمته في لاستوشكينو شرق البلاد

هزيمة الجيش الأوكراني
هزيمة الجيش الأوكراني

أكد الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، انسحابه من قرية لاستوشكينو في شرق أوكرانيا، قائلا إن هذه الخطوة ستساعده على وقف تقدم القوات الروسية غربا.

وتقع لاستوشكينو على بعد حوالي كيلومترين غرب مدينة أفدييفكا، التي تخلت عنها أوكرانيا، في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال المتحدث العسكري، دميترو ليخوفي، على شاشة التلفزيون الأوكراني: "انسحبت وحدات القوات المسلحة الأوكرانية من قرية لاستوشكين من أجل تنظيم الدفاعات ... ومنع العدو من التقدم أكثر في الاتجاه الغربي".

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، يوم الأحد، إنه من الضروري أن تظل كييف وحلفاؤها الغربيون متحدين وأكد من جديد أن انتصار أوكرانيا يعتمد على استمرار الدعم الغربي مع دخول الحرب عامها الثالث.

وبعد النجاحات الأولية في صد الجيش الروسي، عانت أوكرانيا من نكسات في ساحات القتال الشرقية، حيث اشتكى جنرالاتها من نقص الأسلحة والذخيرة.

وقال ليخوفي إنه سيتم إنشاء خط دفاعي جديد على بعد بضعة كيلومترات غرب لاستوشكين.

وقبل قليل، أعلنت روسيا، تحرير بلدة لاستوشكينو الواقعة على محور أفدييفكا، وتحسّن تموضعها على طول خط الجبهة.

وكشفت وزارة الدفاع الروسية، أنه قامت وحدات من مجموعة "المركز" الروسية، بتحرير بلدة لاستوشكينو، واستمرت في تحسين الوضع على طول الخط الأمامي".

وأضافت أنه تم صد 6 هجمات مضادة شنتها مجموعات من ألوية المشاة الآلية "53" و"61" و"59"، ولواء الهجوم الثالث التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سيفيرنوي وبيرفومايسكوي وبتروفسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وهجومان شنتهما وحدات من اللواء "24" الميكانيكي، ولواء "71" التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقتي لينينسكوي ونوفوباخموتوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

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