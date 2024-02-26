"أهلا رمضان".. وزير التعليم ومحافظ الدقهلية يفتتحان معرض المدرسة المنتجة بالمنصورة

افتتح الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، معرض المدرسة المنتجة "أهلا رمضان" بمقر مديرية التربية والتعليم بمدينة المنصورة؛ الذى نظمته إدارة المدرسة المنتجة بالوزارة بمناسبة شهر رمضان المعظم.

وتفقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحافظ الدقهلية منتجات المعرض، حيث أثنى الدكتور رضا حجازى على جهود الطلاب فى تصنيع هذه المنتجات>

وأشار إلى أن المدرسة المنتجة تهدف إلى تنمية روح الابتكار والإبداع لدى الطلاب، وتعميق روح المشاركة المجتمعية لدى أولياء الأمور للمشاركة مع أولادهم في تقديم منتج مصري يساهم في دعم الاقتصاد القومي، وذلك من خلال نقل خبراتهم إلى المدرسة المنتجة، كما تساهم المدرسة المنتجة في إكساب الطالب احترام العمل المنتج، وتحقيق المزيد من ارتباط الطالب بمدرسته، وزيادة انتمائه لها.

من جانبه، وجه الدكتور أيمن مختار الشكر والتقدير لوزير التربية والتعليم علي اقامة مثل هذه المعارض داخل أروقة التربية والتعليم، مشيداً بالمعرض والمنتجات المقدمة به.

وأشار الدكتور أيمن مختار إلي أنه تم افتتاح عدد 21 معرض أهلا رمضان وتوفير 14 سيارة متنقلة لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة في جميع مراكز ومدن المحافظة بالتنسيق مع وزارة التموين والغرفه التجارية.

وتضمن المعرض المنتجات الغذائية، ومنتجات النسيج، والمشغولات الفنية، ولوحات فنية، والمشغولات الخشبية.

ورافق الوزير والمحافظ خلال افتتاح المعرض، اللواء يسري سالم مساعد الوزير لشئون الأبنية التعليمية وخالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية والعميد طارق الباز رئيس الإدارة المركزية للتمويل والاستثمار وناصر شعبان مدير مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، والمهندس هشام عطيه رئيس هيئة الأبنية التعليمية بالدقهلية، وأعضاء مجلس الشيوخ النائب طارق عبدالهادي، والنائب ثروت فتح الباب.