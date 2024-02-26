ارتفاع معدل البطالة في إسرائيل خلال شهر يناير

أفادت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الإثنين، بارتفاع معدل البطالة داخل إسرائيل خلال شهر يناير الماضي، وذلك بسبب استمرار الحرب على قطاع غزة للشهر الخامس على التوالي.

ووفقا للصحيفة العبرية فقد ارتفع معدل البطالة خلال شهر يناير: 3.4% وهو 151.3 ألف مقارنة بـ 3.1% في الشهر السابق ديسمبر 2023 وهو 139.8 ألف.

وانخفض عدد المشتغلين إلى نحو 4.31 مليون شخص مقارنة بنحو 4.37 مليون في الشهر السابق.

وأوضحت الصحيفة أن عدد العاطلين عن العمل، الذي شمل أيضا العاطلين عن العمل بسبب الحرب، قد انخفض إلى 6.3% في يناير، أي نحو 284 ألفا مقابل 7.5% في ديسمبر 2023، وهو 341.3 ألفا.