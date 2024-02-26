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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع معدل البطالة في إسرائيل خلال شهر يناير

أرشيفية
أرشيفية

أفادت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الإثنين، بارتفاع معدل البطالة داخل إسرائيل خلال شهر يناير الماضي، وذلك بسبب استمرار الحرب على قطاع غزة للشهر الخامس على التوالي.

ووفقا للصحيفة العبرية فقد ارتفع معدل البطالة خلال شهر يناير: 3.4% وهو 151.3 ألف مقارنة بـ 3.1% في الشهر السابق ديسمبر 2023 وهو 139.8 ألف.

وانخفض عدد المشتغلين إلى نحو 4.31 مليون شخص مقارنة بنحو 4.37 مليون في الشهر السابق.

وأوضحت الصحيفة أن عدد العاطلين عن العمل، الذي شمل أيضا العاطلين عن العمل بسبب الحرب، قد انخفض إلى 6.3% في يناير، أي نحو 284 ألفا مقابل 7.5% في ديسمبر 2023، وهو 341.3 ألفا.

ارتفاع معدل البطالة داخل إسرائيل إسرائيل معدل البطالة داخل إسرائيل الحرب على قطاع غزة الاقتصاد الإسرائيلي

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