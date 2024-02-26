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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لمواجهة هجمات الحوثيين.. دولة جديدة تعلن انضمامها لمهمة الاتحاد الأوروبي بالبحر الأحمر

هجمات على السفن في
هجمات على السفن في البحر الأحمر

قال متحدث باسم الحكومة اليونانية، اليوم الاثنين، إن أثينا وافقت على المشاركة في مهمة بحرية للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر لحماية السفن التجارية من هجمات ميليشيا الحوثيين في اليمن.


وقام العديد من الشاحنين التجاريين بتحويل السفن بعد هجمات الحوثيين، الذين يقولون إنهم يتصرفون تضامنا مع الفلسطينيين بينما تشن إسرائيل حربا على الفلسطينيين في غزة.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال المتحدث باسم الحكومة، بافلوس ماريناكيس، في بيان إن مجلس الأمن اليوناني وافق على اقتراح من وزير الدفاع نيكوس ديندياس للمشاركة في بعثة الاتحاد الأوروبي.

وقالت الحكومة إنه من المهم الانضمام إلى البعثة لأن هجمات الحوثيين عطلت أنشطة السفن التجارية المملوكة لليونان في أكبر ميناء في البلاد بيرايوس وتوقفت بعض سفن الحاويات عن استخدامها.

ونقلت رويترز عن مسؤول حكومي، رفض الكشف عن هويته، قوله إن فرقاطة يونانية ستغادر إلى البحر الأحمر في الأيام المقبلة.

وتشارك فرنسا وإيطاليا وألمانيا أيضا في بعثة الاتحاد الأوروبي. وسيتم تكليف البلدان المشاركة بحماية السفن التجارية واعتراض الهجمات، ولكن ليس المشاركة في الضربات ضد الحوثيين على الأرض.

وتعرضت العديد من السفن التجارية المملوكة لليونانيين للضرب قبالة اليمن منذ نوفمبر، وعانت من أضرار ولكن لم تقع إصابات.

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