بحضور الأنبا رافائيل.. المؤتمر السنوي لمنسقي مهرجان الكرازة|صور

نظمت اللجنة المركزية لمهرجان الكرازة المرقسية الأسبوع الماضي المؤتمر السنوي العام لمنسقي المهرجان في ضيافة نيافة الأنبا تادرس مطران بورسعيد، بكنيسة الشهيدين أبي سيفين ودميانة ببورسعيد. وشارك فيه الآباء الكهنة والخدام والخادمات منسقو الإيبارشيات والقطاعات الرعوية بالقاهرة والإسكندرية.

وحضر المؤتمر إلى جانب نيافة الأنبا تادرس صاحبا النيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة والأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوة.

كما زار المؤتمر محافظ بورسعيد اللواء أركان حرب عادل الغضبان الذي ألقى كلمة رحب خلالها بالحضور، معربًا عن سعادته بأنشطة المهرجان المتنوعة التى تخدم كافة الفئات والمراحل العمرية.