ننشر أسماء الفائزين في انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين 2024

عقدت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين المصرية 2024، مؤتمرا صحفيا؛ لإعلان أسماء الفائزين في الانتخابات التي جرت الجمعة الماضية 23 فبراير.

وجاءت أسماء المهندسين الفائزين بعضوية مجالس الشعب الهندسية السبعة العامة كما يلي؛

1- لعضوية مجلس شعبة "كهرباء":

- المهندس كريم علاء.

- المهندس أحمد السيد.

- المهندس ماجد عرفة.

- المهندس محيي الغنيمي.

- المهندس هشام أمين.

- تحت السن المهندس "أحمد حكيم".

- تحت السن المهندس "عبد اللطيف حسني".

2- لعضوية مجلس شعبة "ميكانيكا":

- المهندس عبد الله دهينة.

- المهندسة عزة إبراهيم.

- المهندسة عفاف زيدان.

- المهندس محمد عدنان.

- المهندسة منال مكاوي.

- تحت السن المهندس "محمد عسران".

- تحت السن المهندس "أحمد رضوان".

3- لعضوية مجلس شعبة "مدني":

- المهندسة زينب شاور.

- المهندسة زينب ابراهيم.

- المهندس هشام المناوي.

- المهندس السيد حسن.

- المهندس وليد فؤاد.

- تحت السن المهندس "محمد ثروت".

- تحت السن المهندس "محمد مرسي".

4- لعضوية مجلس شعبة "عمارة":

- المهندس محمد حمودة.

- المهندس معتز طلبة.

- المهندسة فاطمة عبد الحليم.

- المهندسة ابتسام خضر.

- المهندس أحمد الزيات.

- تحت السن المهندس "محمد الزمر".

- تحت السن المهندس "عبد العظيم عبد الله".

5- لعضوية مجلس شعبة "غزل ونسيج":

- المهندس سمير أبو الفتوح.

- المهندس الأمير إمام.

- المهندس محمد عزام.

- تحت السن المهندسة "رنا ممدوح".

- تحت السن المهندس "يوسف القبيصي".

6- لعضوية مجلس شعبة "كيمياء ونووية":

- المهندس ابراهيم اسماعيل.

- المهندس حسن فرج.

- المهندسة منال العوفي.

- تحت السن المهندس "عبد الله عصام".

- تحت السن المهندس "أحمد سليمان".

7- لعضوية مجلس شعبة "بترول وتعدين وفلزات":

- المهندس أحمد عرفة.

- المهندس محمد فتحي.

- المهندسة منال متولي.

- تحت السن المهندس "أحمد البطل".

- تحت السن المهندس "محمد ايمن الفخراني".