جائزة ضخمة.. كم سيحصل الفائز من نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك؟

جائزة مالية ضخمة تنتظر الفائز من نهائي كأس مصر لموسم 2022-2023، الذي يقام بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع غريمه التقليدي الزمالك على الأراضي السعودية وفي السطور التالية نكشف أبرز التفاصيل عن البطولة وقيمتها.

جدير بالذكر أن الأهلي والزمالك قد سبق والتقيا في كأس مصر بواقع 32 مباراة، حيث فاز الفريق الأحمر في 16 مباراة، مقابل 11 انتصارا للفارس الأبيض، وانتهت 5 مباريات بالتعادل.

موعد مباراة الأهلى والزمالك

وتقام مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق 8 مارس المقبل على ملعب "الأول بارك" بالمملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن تذاع مباراة الأهلى والزمالك في نهائي كأس مصر على قناة أون تايم سبورت وقناة الرياضية السعودية، حيث تتجه أنظار الجماهير نحو المملكة العربية السعودية لمتابعة نهائي كأس مصر تحت شعار "100 سنة كورة ".

نهائي كأس مصر 2023

كان من المفترض أن يقام نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك لموسم "2022-2023" يوم 13 مارس المقبل، قبل أن يتم الاستقرار على إقامة المباراة في 8 مارس بالسعودية.

وكان الأهلي تأهل إلى نهائي كأس مصر عقب فوزه على إنبي بثلاثية نظيفة، بينما نجح الزمالك في إقصاء بيراميدز بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 3-3.

جوائز كأس مصر 2023

وفقا لما أعلنته الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، تم زيادة قيمة الجوائز المالية للفائز ببطولة كأس مصر موسم 2022-2023.

ومن المقرر أن يقدم موسم الرياض، جائزة إضافية للفريق الفائز قدرها 500 ألف دولار، وذلك بالتزامن مع الإعلان عن طرح تذاكر المباراة.

وبذلك أصبح إجمالي الجائزة المالية لبطل كأس مصر هو 850 ألف دولار، بجانب 100 ألف دولار قيمة المشاركة في المباراة، فيما سيحصل صاحب المركز الثاني على 150 ألف دولار، بجانب 100 ألف دولار قيمة المشاركة في المباراة.

وفيما يلي نستعرض الجوائز المالية بالتفصيل:

الجوائز المالية لكأس مصر

- كل ناد سيحصل على مبلغ 100 ألف دولار نظير المشاركة، علاوة على 500 ألف دولار إضافية من المستشار تركي آل الشيخ.

- الفائز بالكأس سوف يحصل على مبلغ 350 ألف دولار، بجانب 500 ألف إضافة من تركي آل الشيخ، والخاسر سيحصل على 150 ألفا فقط.

- إجمالي الجوائز، صاحب المركز الأول سيحصل على مبلغ 950 ألف دولار.. صاحب المركز الثاني سيحصل على مبلغ 250 ألف دولار.