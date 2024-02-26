أصيب بها لاعب شهير.. أعراض التواء الكاحل وطرق بسيطة للعلاج

كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن إصابة أحمد مصطفى "زيزو"، بالتواء في الكاحل خلال مباراة أبو سليم الليبي التي أقيمت اليوم في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

التواء الكاحل

وفقا لموقع teens health ، يحدث التواء الكاحل عندما تتمدد الأربطة التي تدعم الكاحل بشكل مفرط أو تتمزق. يمكن أن يحدث ذلك عندما تخطو في حفرة، أو تلوي كاحلك أثناء المشي أو الجري، أو تضع وزنك على قدمك بشكل غريب.

عندما تحدث معظم حالات الالتواء في الكاحل، يكون الكاحل مثنيًا ومقلوبًا (تتحول القدم إلى الداخل باتجاه القدم المقابلة)، يعد الالتواء في الكاحل أمرًا شائعًا، حيث يشكل 25٪ من جميع الإصابات المرتبطة بالرياضة.

ما هي علامات وأعراض التواء الكاحل؟

تعتمد علامات التواء الكاحل على مدى خطورته. تشمل الأعراض الشائعة ما يلي:

ألم

وجع

تورم

صعوبة في تحمل الوزن أو المشي على الكاحل

كدمات

علاج التواء الكاحل

حماية الكاحل عن طريق الشريط اللاصق، أو ارتداء دعامة الكاحل، أو جبيرة الكاحل

الراحة لمنع الإصابة مرة أخرى والحد من التورم. تعتمد المدة التي يحتاج فيها شخص ما إلى أخذ الأمور على محمل الجد على الإصابة. إذا لم يحدث تمزق في الأربطة، فقد تكون 10-14 يومًا فترة كافية.

دواء الالم

علاجات للمساعدة في التورم مثل:

ثلج ملفوف بمنشفة يوضع على المنطقة لمدة 20 دقيقة كل 1-2 ساعة

ضمادة مرنة ملفوفة حول المنطقة أو كم مرن لتوفير الضغط

رفع المنطقة المصابة