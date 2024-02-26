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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

رئيس الأركان يشهد إحدى مراحل مشروع مراكز القيادة بالمنطقة المركزية العسكرية

صدى البلد

شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة إحدى مراحل مشروع مراكز القيادة لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية ويستمر تنفيذه لعدة أيام ، والذى يأتى فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

بدأت المرحلة بعرض التقارير والقرارات المتخدة ، وإجراءات تنظيم التعاون بين كافة الوحدات المشاركة فى تنفيذ المشروع من مختلف التخصصات.

المنطقة المركزية العسكرية

وناقش رئيس الأركان عدداً من القادة والضباط المشاركين بالمشروع فى أسلوب تنفيذهم لمهامهم وقام بفرض عدد من المواقف المفاجئة للتأكد من قدرتهم على إتخاذ القرار السليم أثنـاء إدارة العمليات.

رئيس الأركان

ونقل الفريق أسامة عسكر تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لرجال المنطقة المركزية العسكرية ، مشيداً بالأداء المتميز والكفاءة القتالية العالية للقوات المشاركة فى المشروع ، مؤكداً حرص القوات المسلحة على الإهتمام بجميع عناصر الكفاءة القتالية والإستعداد القتالى للوحدات والتشكيلات والإرتقاء بإمكاناتها وقدراتها لتنفيذ كافة المهام المكلفة بها بكفاءة وإقتدار .

حضر المشروع عدد من قادة القوات المسلحة.

الفريق أسامة عسكر رئيس الأركان
رئيس الأركان المنطقة المركزية العسكرية الفريق أسامة عسكر القوات المسلحة الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع

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