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رئيس التحرير
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برلمان

مفاجأة برلمانية بشأن تحقيق خدمات إنترنت بأعلى سرعات| تفاصيل

النائب احمد بدوي
النائب احمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات

أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ، أن المصرية للاتصالات كيان وطنى عملاق ، والمشغل رقم واحد في مصر لخدمات الاتصالات ، حقق طفرات كبيرة في توصيل خدمات المحمول ، والانترنت ، والتليفون الثابت ، بفضل الخطط الاستراتيجية والرؤية الثاقبه التي اعتمدها المهندس محمد نصر الدين الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات ، والتي نفذت رؤية القيادة السياسية في الوصول بمستوى خدمات الاتصالات للمستويات العالميه .


وأضاف بدوي خلال اجتماع لجنة الاتصالات اليوم لمناقشة 8 طلبات إحاطة بشأن خطوط التليفون الأرضي وضعف شبكة الإنترنت ، بأن أي اعطال في دوائر النواب وفي القري والنجوع في الأقاليم ، يتم التعامل معها بمزيد الجدية ، ويتم التعامل معها خلال 24 ساعه وأن نسبة الانتهاء من الاعطال تخطت ال95% موضحاً بأن العوامل الجويه والطقس السئ تمثل تحدي كبير لابد العمل علي الانتهاء منه ، وان خطط المصرية للاتصالات للارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها حقق معدلات جديرة بالاحترام.

 خدمات الإنترنت فائق السرعة بأعلى سرعات

وطالب بدوي بإعداد دراسة وخطة عمل لاستيعاب كافة طلبات المواطنين في تركيب خطوط التليفون الثابت وتسريع تركيب خطوط الفايبر واستبدال الخطوط النحاسية بما يحقق خدمات الانترنت فائق السرعة باعلي سرعات ، بما يتناسب مع متطلبات المواطنين .

ونظرت اللجنه 8 طلبات إحاطة بشأن خطوط التليفون الأرضي وضعف شبكة الإنترنت ، منها تلك المقدمة من النائب أحمد نشأت منصور، بشأن التأخير الشديد وعدم تركيب خطوط التليفونات الأرضية في بعض المناطق بالقاهرة الكبرى وعلى سبيل المثال (عمارات امتداد الأمل لضباط الشرطة الأوتوستراد - المعادى)، والنائب عبد النعيم حامد، بشأن عدم تركيب تليفونات أرضية بمنطقة كامل صدقى القبلية ومنطقة الدواجن وأرض الإصلاح مع ضعف شبكة الانترنت ببعض المناطق بحلوان.

يأتي ذلك إلى جانب الطلبات المقدمة من النائب محمد إسماعيل، بشأن تأخر توصيل الخدمة للمواطنين المتعاقدين للتليفون الأرضى بمنطقتي عزبة الموظفين القديمة والجديدة بالإسكندرية، النائب تامرعبد القادر، بشأن ضعف الإنترنت في المنطقة الثانية من المرحلة الرابعة امتداد مدينة 15 مايو بمحافظة القاهرة.

وكذلك  الطلبات المقدمه من النائب محمود نجيب مشعل بشأن تطوير سنترال قرية ميت الخولى عبد الله مركز الزرقا بمحافظة دمياط، و النائب نرمين بدراوى بشأن توفير كبائن الخطوط الأرضى والإنترنت لأهالي مركز أبو النمرس بمحافظة الجيزة، والنائب أحمد الحديدي، بشأن تزويد بعض المناطق في مركزى المنزلة والمطرية بمحافظة الدقهلية بشبكات إنترنت منزلى وهذه المناطق هي ( منطقة غزالة - منطقة البركة - منطقة البر الثاني)و منطقة شارع بورسعيد ومنطقة مستجد 12 بمدينة المطرية.

 

وتنظر اللجنة طلب النائب جمال عيد بشأن حرمان كثير من المناطق بمحافظة السويس من خدمات التليفون الأرضى والانترنت مثل مدن الإسكان الاجتماعي الجديدة الملك عبد الله - عدلى منصور - أحمد زويل- الشيخ زايد وكذلك بعض القرى بالقطاع الريفي (الشلوفة - شندورة – كبريت(

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