مصرع عامل في حادث تصادم أتوبيس وسيارة بالشرقية

لقي عامل مصرعه متأثرا بإصابته إثر وقوع حادث إصطدام سيارة بأتوبيس بطريق عليم ابو حماد وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بمستشفي القرين تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي القرين بإستقبال "عبد الله ر م م " 47 سنة عامل مقيم الكتيبة بمركز بلبيس "جثة هامدة" وتم التحفظ علي الجثة بثلاجة حفظ الموتي بمستشفي القرين.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مصرعه متأثرا بإصابته إثر وقوع حادث إصطدام سيارة بأتوبيس بطريق عليم ابو حماد وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بمستشفي القرين تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم