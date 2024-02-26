الشرقية .. مصرع طالب صدمته سيارة بطريق بلبيس - العاشر

لقي طالب مصرعه متأثرا بإصابته إثر إصطدام سيارة به بطريق بلبيس العاشر أمام قرية ميت ربيعه دائرة مركز بلبيس وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بمستشفي بلبيس تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي بلبيس بإستقبال "أحمد ع ع " 18 سنة طالب مقيم مركز بلبيس "جثة هامدة" وتم التحفظ علي الجثة بثلاجة حفظ الموتي بمستشفي القرين.

وبالإنتقال والفحص تبين مصرعه متأثرا بإصابته إثر إصطدام سيارة به بطريق بلبيس العاشر أمام قرية ميت ربيعه دائرة مركز بلبيس وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بمستشفي بلبيس تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.