عميد معهد البحوث الطبية توضح تأثير مشروبات الطاقة على الصحة العقلية والجسدية

مع انتشار مشروبات الطاقة في أسواقنا وتصاعد استهلاكها، حذرت الدكتورة ايمان كامل، عميد معهد البحوث الطبية والدراسات الاكلينيكية بالمركز القومي للبحوث، من التأثير الذي قد تكون له هذه المشروبات على الصحة العامة، خاصة فيما يتعلق بالصحة العقلية والجسدية للأفراد.

المكونات والتأثير

وأشارت عميد معهد البحوث الطبية والدراسات الاكلينيكية بالمركز القومي للبحوث، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إلى أن مشروبات الطاقة تحتوي على مكونات تستهدف رفع مستويات النشاط الذهني والجسدي، ومن أبرز هذه المكونات هو الكافيين، ويوجد العديد من العلامات التجارية التي تنتج مشروبات الطاقة، وتحتوي أيضًا على مادة التورين، وهي مادة تحمل فوائد صحية، ولكن حذر الخبير من تأثيرها عند الجمع بينها وبين الكافيين.

أكدت الدكتورة ايمان كامل، أن مشروبات الطاقة تحتوي على كميات كبيرة من الكافيين والسكريات، تفوق الحدود الموصى بها يوميًا، مشيرًا إلى أن هذه المكونات قد تسبب تأثيرات سلبية على الصحة، وخاصة عند تناولها بشكل مفرط.

كميات زائدة من الكافيين

وأوضحت عميد معهد البحوث الطبية والدراسات الاكلينيكية بالمركز القومي للبحوث، أن الكافيين يعتبر من المنبهات التي تؤثر على الجهاز العصبي وتزيد من نشاط الدماغ وتسرع ضربات القلب، وفي حين أن كميات معتدلة من الكافيين قد تكون آمنة، إلا أن تناولها بكميات زائدة يمكن أن يؤدي إلى زيادة ملحوظة في سرعة نبضات القلب والتوتر.

ارتفاع مستويات السكر

وأضافت الدكتورة ايمان كامل، أن تحتوي مشروبات الطاقة على كميات هائلة من السكريات، مما يزيد من عدد السعرات الحرارية بشكل كبير، محذرًا من خطورة زيادة تناول السكر على الصحة، حيث يمكن أن يؤدي إلى السمنة وزيادة خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل السكري وأمراض القلب.

تأثيرات نفسية

ولفتت عميد معهد البحوث الطبية والدراسات الاكلينيكية بالمركز القومي للبحوث، إلى أن الكميات الكبيرة من الكافيين قد تسبب زيادة في الشعور بالقلق والأرق، مما يؤثر على الصحة النفسية بشكل عام.

نصيحة غذائية

ونصحت الدكتورة ايمان كامل، بضرورة تقليل استهلاك مشروبات الطاقة، خاصة للأطفال، والتفضيل لبدائل صحية تحتوي على قيم غذائية مفيدة دون تأثيرات جانبية سلبية.

الحاجة إلى توازن

وأكدت الخبيرة، على أهمية فهم التوازن الصحيح في تناول هذه المشروبات، حيث يحث على الحاجة إلى الابتعاد عن الاعتماد الزائد عليها، مشددًا على أن الكميات الزائدة من الكافيين قد تؤدي إلى آثار جانبية، بما في ذلك زيادة مستويات القلق والتوتر.

تحذير من الاعتماد الزائد

وحذرت عميد معهد البحوث الطبية والدراسات الاكلينيكية بالمركز القومي للبحوث، الطلاب من الاعتماد الزائد على مشروبات الطاقة، خاصةً في فترات الضغط النفسي أو الحاجة المؤقتة لزيادة اليقظة، مشيرًا إلى أن هذه المشروبات قد تؤدي إلى اعتماد نمط حياة غير صحي، ويفتح الباب أمام خطر المخدرات.

التوعية والتحفيز الصحي

في الختام، شددت الدكتورة ايمان كامل، على أهمية التوعية حول استهلاك مشروبات الطاقة وضرورة الابتعاد عن الاعتماد الزائد عليها، ويحث على تحقيق توازن حيوي يسمح بزيادة النشاط واليقظة دون اللجوء إلى الحلول السريعة والمؤقتة.