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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 22 مواطنا في حادث مروري بطريق الزقازيق - الإسماعيلية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أصيب 22 مواطنًا بجروح متفرقة، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة وميكروباص محملة بالركاب مع مركبة توك توك، على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي أسفل الكوبري العلوي.

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تلقي اللواء هشام مروان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ عن إصابة 22 شخصاً جراء تصادم سيارة ميكروباص محملة ركاب مع مركبة توتوك علي طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي أسفل الكوبري العلوي.

دفع دكتور مصعب البدراوي، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، بعدد كبير من سيارات الإسعاف لمكان الحادث، ونقل جميع المصابين لمستشفى القصاصين التخصصي التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية لتلقيهم العلاج اللازم.

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