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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

ميسي ليس الأول.. المشاهير الأكثر متابعة على إنستجرام في كرة القدم

المشاهير الأكثر متابعة
المشاهير الأكثر متابعة على إنستجرام في كرة القدم

وصل لاعب كرة القدم الشهير، ليونيل ميسي إلى 500 مليون متابع على منصة التواصل الاجتماعي، إنستجرام منذ يومين، ليصبح ثاني شخصية ولاعب كرة قدم يجمع نصف مليار متابع على منصة مشاركة الصور.

ويعد اللاعبان الأكثر متابعة على إنستجرام هما لاعبا كرة القدم، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والذي لديه أكثر من 600 مليون متابع، ويليه ميسي، ونعرض فيما يلي لاعبي كرة القدم الأكثر متابعة على إنستجرام بحسب موقع Sports Brief.      


1. كريستيانو رونالدو

رونالدو هو الشخصية الأكثر متابعة على إنستجرام بـ 623 مليون متابع، وما زال العدد في ازدياد. ويأتي بعد الحساب الرسمي لـ إنستجرام ، والذي يضم 669 مليونًا. وكان المنشور الأكثر إعجابًا لدى اللاعب البرتغالي الدولي هو صورة له مع ميسي في حملة "لوي فيتون".


2. ليونيل ميسي

كابتن الأرجنتين هو أحدث النجوم، بأكثر من نصف مليار متابع بعد تحقيق هذا الإنجاز خلال عطلة نهاية الأسبوع. وفقًا لـ Brandwatch، حصل على المنشور الأكثر إعجابًا على المنصة، حيث حصدت صورته في كأس العالم أكثر من 75 مليون إعجاب.

 

3. نيمار

كان المهاجم البرازيلي نيمار هو أقرب لاعب إلى ميسي ورونالدو في الملعب، ولديه 220 مليون مشجع، وكانت صورته الأكثر إعجابًا بعد خروج البرازيل من كأس العالم على يد كرواتيا؛ بأكثر من 23 مليون إعجاب.

 

4. كيليان مبابي

احتك مبابي بالأساطير ويُعرف على نطاق واسع بأنه النجم الأكبر التالي في كرة القدم. لقد أثبت النجم الفرنسي ذلك بالفعل على أرض الملعب ووسائل التواصل الاجتماعي. وهو النجم الرابع الأكثر متابعة، مع 112 مليون معجب.

 

5. كريم بنزيما 

بنزيما هو خامس أشهر لاعب كرة قدم على إنستجرام، مع أكثر من 75 مليون متابع. وقام بإلغاء تنشيط حسابه بعد فوز النصر بقيادة رونالدو على الاتحاد بنتيجة 5-2 في ديسمبر. وعندما عاد إلى الظهور، لم يتبق لديه سوى قليل من المشاركات.

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