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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عمرو الكومي: لا يمكن إجبار طالب الإعدادية على المذاكرة.. ودور ولي الأمر توجيهي

الاستاذ عمرو الكومي
الاستاذ عمرو الكومي

استضاف موقع صدى البلد استاذ مادة الدراسات الاجتماعية بالمرحلة الاعدادية، للحديث عن العودة للدراسة بالفصل الدراسي الثاني وتقديم بعض النصائح للطلاب للمذاكرة وتوضيح دور أولياء أمور الطلاب في توجيههم ودور المعلمين في تكوين شخصية الطالب وتأهيله للمرحلة الثانوية وتحديد اهدافه  وكيف يدرب اولياء الامور الطلاب علي الطرق الصحيحة للتعامل مع ورقة الامتحان والاتجاه نحو التفوق .

وقال الاستاذ  عمرو الكومي إنه يجب على الطالب في هذه المرحلة العمرية أن يكون على دراية بمشغولياته اليومية من المدرسة والمذاكرة وغيرها، وترتيب يومه بما يتناسب  معه، وأن يعي أهمية الدراسة والتعليم بصفة عامة وأهمية هذه المرحلة في كونها ركيزة لتحديد اهدافه وتكوين شخصيته، لكونها من أهم المراحل الدراسية، ويمكن أن نعدها أهم من مرحلة الثانوية العامة.

وتابع الاستاذ عمرو الكومي ، أن لأولياء الأمور دورا هاما في تكوين شخصية أبنائهم ودفعهم نحو التفوق، ويمكن أن يدفعوهم نحو الفشل في بعض الحالات، حيث إنه يجب أن يكون ولي الامر رقيب على ابنائه، ولكن لا يجب لهذه الرقابة أن تولد لدى طلابنا نوعا من الضغوط النفسية التي يمكن أن تؤثر علي شخصيتهم ونفسيتهم.

وأكد أن لولي الامر الحق في متابعة حالة الطالب الدراسية مع معلميه ومتابعة درجات امتحاناته الشهرية  جيدا  ودفعه نحو المذاكرة دون أمره كل لحظة فالطفل في المرحلة الاعدادية عنيد ولا يحب الأوامر، ولكن من دور ولي الامر ان يشعره بالمسؤلية .

و نوه أستاذ مادة التاريخ أنه يجب أيضا على ولي الامر تقديم المكافآت المستمر لأبنائه في حالة تفوقهم وفي حالة سعيهم فهذا يولد الدافع لدي الطالب للاستمرار ، كما يجب ايضا أن نبتعد عن ابنائنا خلال فترة الامتحانات وأن لا نكون من أسباب توترهم، بل يجب أن نقوم بامتصاص هذا التوتر ليتمكن طلابنا من التركيز في  هذا الوقت.

Jobs Education الدراسات الاجتماعية الثانوية العامة المرحلة الاعدادية أولياء أمور الطلاب

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