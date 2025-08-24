شوبير: قرارات وزارة الرياضة بشأن انتخابات الأهلي تصدر خلال ساعات

كشف الإعلامي أحمد شوبير أن النادي الأهلي في انتظار استلام القرارات الرسمية من وزارة الشباب والرياضة، المتعلقة بتنظيم الجمعيات العمومية والانتخابات، مؤكدًا أن انتخابات القلعة الحمراء باتت قريبة جدًا.

وأوضح شوبير، خلال تصريحاته عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»، أن الأهلي سيتسلّم القرارات اليوم، السبت 24 أغسطس، وهو ما يمنح النادي الحق في بدء إجراءات الدعوة لعقد الجمعية العمومية الخاصة بداية من غدٍ الأحد، 25 أغسطس، مع إرسال جدول الأعمال إلى الجهات المختصة.

وأشار شوبير إلى أن التعديلات في اللوائح ليست كبيرة، وأن أبرزها يتعلق بعلاقة مجلس الإدارة بشركة كرة القدم، حيث لم يعد هناك مانع قانوني من تولي رئيس النادي أو أي من الأعضاء مناصب داخل الشركة، دون تحديد عدد معين.

وأضاف أن القرار النهائي من وزارة الرياضة سيصدر خلال ساعات، أو بحد أقصى غدًا، مؤكدًا أن الأهلي بحاجة لحضور 4000 عضو فقط لاكتمال النصاب القانوني لعقد الجمعية الخاصة، وفي حال عدم اكتماله، سيواصل المجلس الحالي عمله بشكل طبيعي.

كما أكد أن لائحة الأهلي لم تشهد أي تغييرات فيما يخص تشكيل مجلس الإدارة، الذي يتكوّن من رئيس، ونائب للرئيس، وأمين صندوق، وعدد من الأعضاء يتراوح بين 7 و14 عضوًا بحسب ما يحدده النادي.