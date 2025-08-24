شوبير يفتح ملف أحمد عبدالقادر.. هل يدير الأهلي القضية باحترافية؟

وجّه أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، انتقادات حادة لإدارة النادي الأهلي بسبب استمرار استبعاد اللاعب أحمد عبدالقادر من تدريبات الفريق الأول، رغم ارتباطه بعقد رسمي مع النادي.

وخلال تصريحات إذاعية، نفى شوبير ما تردد مؤخرًا عن مشاركة عبدالقادر في التدريبات الجماعية، قائلًا:

"ما يُقال عن مشاركته في المران غير صحيح، لم يشارك حتى الآن. طب ليه؟ ما أعرفش. هو من حقه يتدرب مع الفريق؟ أيوه طبعًا. ولو غاب يوم، يتخصم له."

وأضاف شوبير:"عبدالقادر بيروح التمرين بالغصب، لاعب محترف وله عقد وبيتقاضى راتبه من الأهلي، لكنه مستبعد من التدريبات، وده وضع غير منطقي. ومن المؤكد أنه سيرحل عن الأهلي الموسم المقبل، وهناك مفاوضات من الزمالك وبيراميدز لضمه."

وتابع:"اللاعب خاض تجربة ناجحة في قطر، ومش واضح ليه بيتم استبعاده بالشكل ده. ما غلطش في مدرب، ولا في الإدارة، ولا طلع اتكلم أو انتقد حد. طيب لما يمشي، هيقول إيه؟ إنكم قعدتوه سنة من غير تدريب؟"

وختم شوبير تصريحاته قائلًا:"عبدالقادر بيدخل الجيم ويشتغل لوحده، زي الموظف اللي بيحضر عشان ما يتسجلش غياب. ولما لاعب الكرة يتحول لموظف، تبقى دي الكارثة الحقيقية."