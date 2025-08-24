قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الذهب اليوم في مصر
القبض على شاب حاول إشعال النيران في ماكينة صراف آلى بأكتوبر
دعاء شهر ربيع الأول .. كلمات تفتح لك الأبواب المُغلقة ببركة سيدنا النبي
خبير تنمية بشرية: مشاركة الزوجة في مصاريف المنزل «تطوّع» وليس واجبًا |فيديو
شيكابالا: عايز أشطب من حياتي خناقاتي مع جماهير الأهلي
قرار عاجل بشأن حظر التيك توك والتطبيقات المشابهة له من مصر
الأهلي يفاوض إمام عاشور للتجديد حتى 2030.. وشوبير يكشف التفاصيل
فنانة مصرية تحكي رحلتها من طفولة صعبة في الغربة إلى التمثيل بألمانيا |فيديو
موقع عبري: محاولة إسرائيلية لاغتيال رئيس أركان الحوثيين في اليمن باءت بالفشل
الإسماعيلي في اختبار صعب أمام طلائع الجيش بحثًا عن أول انتصار بالدوري
بعد غرق 6 طلاب.. استمرار رفع الراية الحمراء على شواطئ العجمي لليوم الثاني
انطلاق جولة الإعادة في انتخابات الشيوخ خارج مصر غدا.. وهذه شروط فوز المرشحين
شوبير يفتح ملف أحمد عبدالقادر.. هل يدير الأهلي القضية باحترافية?

شوبير
شوبير
منار نور

وجّه أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، انتقادات حادة لإدارة النادي الأهلي بسبب استمرار استبعاد اللاعب أحمد عبدالقادر من تدريبات الفريق الأول، رغم ارتباطه بعقد رسمي مع النادي.

وخلال تصريحات إذاعية، نفى شوبير ما تردد مؤخرًا عن مشاركة عبدالقادر في التدريبات الجماعية، قائلًا:
"ما يُقال عن مشاركته في المران غير صحيح، لم يشارك حتى الآن. طب ليه؟ ما أعرفش. هو من حقه يتدرب مع الفريق؟ أيوه طبعًا. ولو غاب يوم، يتخصم له."

وأضاف شوبير:"عبدالقادر بيروح التمرين بالغصب، لاعب محترف وله عقد وبيتقاضى راتبه من الأهلي، لكنه مستبعد من التدريبات، وده وضع غير منطقي. ومن المؤكد أنه سيرحل عن الأهلي الموسم المقبل، وهناك مفاوضات من الزمالك وبيراميدز لضمه."

وتابع:"اللاعب خاض تجربة ناجحة في قطر، ومش واضح ليه بيتم استبعاده بالشكل ده. ما غلطش في مدرب، ولا في الإدارة، ولا طلع اتكلم أو انتقد حد. طيب لما يمشي، هيقول إيه؟ إنكم قعدتوه سنة من غير تدريب؟"

وختم شوبير تصريحاته قائلًا:"عبدالقادر بيدخل الجيم ويشتغل لوحده، زي الموظف اللي بيحضر عشان ما يتسجلش غياب. ولما لاعب الكرة يتحول لموظف، تبقى دي الكارثة الحقيقية."

الاهلي شوبير احمد عبد القادر

