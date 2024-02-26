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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أستاذ علوم سياسية: الأيام القادمة ستفسر استقالة الحكومة الفلسطينية

ايمن الرقب
ايمن الرقب

قال دكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس إن استقالة الحكومة الفلسطينية التي قدمها رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه اليوم رسميا جاءت إما نتيجة لمباحثات موسكو بهدف تشكيل حكومة وحدة وطنية أو نتيجة الضغوط الأمريكية, وهذا ما سيتضح خلال الأيام القادمة. 

 

وأضاف الرقب خلال مداخلة هاتفية  لبرنامج الحياة اليوم، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أنه في حالة السيناريو الأول كنتيجة لحوارات موسكو التي إذا نضجت سوف يترتب عليها تشكيل حكومة تكنوقراط بالقاهرة فهذا شيء مهم جدا لمرحلة ما بعد التوصل إلى هدنة دائمة في رمضان, رغم أن الظروف الآن في قطاع غزة صعبة جدا بينما لا يهتم المواطن الفلسطيني الآن سوى التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب وعودة الحياة إلى طبيعتها ولا تعنيه الحكومة بأي شيء.

ممارسة ضغوط كبيرة على الرئيس أبومازن

 وأشاد ، استاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، بهذه الخطوة خاصة في هذه المرحلة التي يتم خلالها ممارسة ضغوط كبيرة على الرئيس أبومازن فيما أطلق عليه الحوكمة أو إصلاح السلطة. 

وتابع، أن حكومة التكنوقراط سوف تكون معنيه بالأساس بإعادة إعمار غزة وليس لها علاقة بالسياسة.

 وأردف، أنه إذا كان السيناريو الآخر وهو النزول عند الضغط الأمريكي فلن يرضي الولايات المتحدة سوى رضوخ السلطة للتوجهات الأمريكية المنحازة ضد الشعب الفلسطيني, مشيرا إلى أن الأمريكان لا يمكنهم الضغط على الاحتلال الإسرائيلي.

الأمريكان الحكومة الفلسطينية الاحتلال موسكو أيمن الرقب حكومة التكنوقراط الرئيس أبومازن

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