معلم الدراسات عمرو الكومي لطلاب الإعدادية: هذه أفضل الطرق للمذاكرة والتفوق

كشف عمرو الكومي معلم مادة الدراسات بالمرحلة الاعدادية عن أفضل طرق المذاكرة للتفوق، قائلا انه على الطالب أن يبدأ بمتابعة دروسه ومذاكرتها يوميا فور دراستها وعدم تركها تتراكم عليه، فإذا تراكمت يمكن ان تسبب له حالة من اليأس ما يمكن ان يشكل لاحقا سببا من أسباب فشله وضعفه دراسيا.

ونوه أستاذ مادة الدراسات بأنه لا يجب وضع جدول شهري للمذاكرة بل تحديد ما نذاكره اسبوعيا لعدم التشتت في حال الاخلال بالجدول .

كما طلب من الطلاب تغيير الطريقة المستخدمة في المذاكرة، لأن لها أثرا مفيدا جداً لتحفيز العقل وزيادة الانتباه والاهتمام بالمادة المراد دراستها، ويمكن استخدام خرائط المفاهيم والرسوم البيانية والصور والألوان لتنظيم المعلومات وتوضيح العلاقات بينها بشكل أكثر فعالية، كما يمكن استخدام تقنيات تعلم جديدة مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقات التعلم الآلي لتحسين العملية التعليمية.

وتابع الكومي انه يجب ان يعي الطالب قبل كل شيء دوره في هذا المجتمع وأنه في هذه المرحلة دوره يقتصر على الدراسة و التركيز بها وأن يتفهم حالة اهله المادية والمعنوية وأن يكون مقدرا لثقتهم به، فهذا سيشكل أحد دوافع النجاح الأساسية .